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Директор псковского музея назвал приметы расписавшего стены кремля вандала

В двадцатых числах июня на стене Псковского кремля у Рыбницкой башни вандалы сделали надпись черным баллончиком. Эту ситуацию прокомментировал директор музея Александр Голышев во время пресс-конференции 2 июля в пресс-центре ПЛН, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что в музее установлена хорошая система охраны, но в данном случае речь должна идти, скорее, о культуре псковичей.

«В городе появились памятники из списка ЮНЕСКО – это высший эталон исторического памятника. Как только ребенок начнет понимать, что рядом с ним такие ценности, он никогда ничего с ним не сотворит», - подчеркнул спикер.

Кроме того, директор заповедника отметил, что подросток попал на камеры видонаблюдения: парень был в шортах, бейсболке и темных очках, чтобы его было труднее распознать.

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