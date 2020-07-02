Александр Котов: Результат голосования в нашем регионе отражает настроение людей

16:31, 02 июля 2020, ПАИ

«Результаты голосования за поправки в Конституцию в нашем регионе говорят о том, что абсолютное большинство жителей области готово эти поправки поддержать. Мы достаточно долго обсуждали их, рассматривали в рамках заседания ПОСД, у нас было принято постановление о поддержке федерального закона, депутаты - тоже абсолютное большинство – эти поправки поддерживают, о чём они заявили публично в процессе голосования. Я тоже высказал свою позицию», - прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», спикер регионального парламента Александр Котов.

«Я считаю, что все те, кто активно занимается политикой, лидеры общественного мнения, конечно, должны показать своё отношение к этому голосованию потому, что мы сейчас решаем вопрос о Конституции РФ – это основной закон нашей страны, который, я надеюсь, будет работать длительное время в неизменном виде. Достаточно вспомнить, что Конституция, которая у нас действует, была принята в 1993 году», - добавил он.

Александр Котов отметил, что жители региона выразили своё мнение о поправках в Основной закон страны.

«Я считаю, что результат голосования в нашем регионе отражает настроение людей, и мы серьёзно будем рассчитывать на то, что Конституция с поправками позволит нашему государству развиваться, укреплять свои политические позиции, укреплять свою безопасность и быть серьёзным игроком на международной арене», - подчеркнул он.

Проголосовать можно было в течение недели, такая форма, по мнению Александра Котова, была верным решением.

«Я считаю, что это было правильное решение, которое направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности людей в условиях распространения коронавируса. Перед нами стояла непростая задача обеспечить эту безопасность, тем более что в регионе ситуация не самая лучшая, если брать в целом по стране. Конечно, мы очень серьёзно беспокоились, чтобы обеспечить безопасность людей. На мой взгляд, задача была решена успешно – все избирательные комиссии были обеспечены средствами индивидуальной защиты, также были обеспечены граждане, кто приходил проголосовать, соблюдалась социальная дистанция, были определены маршруты для прохождения голосующих, чётко работала избирательная комиссия и на выезде. На мой взгляд, организация процесса голосования была на достаточно высоком уровне. Кроме того, голосование в течение нескольких дней, на мой взгляд, способствовало тому, чтоб эту безопасность обеспечить. Таким образом мы растянули по времени потоки граждан, соответственно нигде не было очередей, скопления людей. В то же время это и удобно: те, кто был занят на производстве, могли проголосовать у себя на работе, также каждый мог спланировать для себя визит на избирательный участок в какой-то из этих дней. Многие так и сделали. Решение было хорошее, которое способствовало как безопасности, так и удобству голосования для людей», - резюмировал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».