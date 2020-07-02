Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
Гдовский районный суд выписал первый штраф местной жительнице за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
Суд установил, что женщина контактировала с человеком, который, возможно, был заражён коронавирусом. В связи с этим ей вручили постановление главного санитарного врача Псковской области - выходить из дома ей было запрещено. Гдовичка нарушила предписание Роспотребнадзора в тот же день: её заметили в компании приятелей. Женщина не отрицала, что нарушила режим самоизоляции.
Полиция передала дело о правонарушении в суд. Местная жительница на заседание не явилась, дело рассмотрели без её участия.
Суд признал жительницу Гдова виновной и назначил ей штраф 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Ранее Псковский районный суд оштрафовал четверых псковичей за нарушение масочного режима.