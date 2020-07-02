Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции

16:39, 02 июля 2020, ПАИ

Гдовский районный суд выписал первый штраф местной жительнице за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Суд установил, что женщина контактировала с человеком, который, возможно, был заражён коронавирусом. В связи с этим ей вручили постановление главного санитарного врача Псковской области - выходить из дома ей было запрещено. Гдовичка нарушила предписание Роспотребнадзора в тот же день: её заметили в компании приятелей. Женщина не отрицала, что нарушила режим самоизоляции.

Полиция передала дело о правонарушении в суд. Местная жительница на заседание не явилась, дело рассмотрели без её участия.

Суд признал жительницу Гдова виновной и назначил ей штраф 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее Псковский районный суд оштрафовал четверых псковичей за нарушение масочного режима.