Площадку для сдачи норм ГТО за 3 млн установят в Невеле

16:51, 02 июля 2020, ПАИ

В Невеле на школьном стадионе установят площадку для сдачи комплекса ГТО. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал глава района Олег Майоров.

Руководитель муниципалитета отметил, что 3 миллиона рублей выделили на установку спорткомплекса по нацпроекту, еще 600 тысяч потратил район на устройство основания площадки.

По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в районе благоустраивают парки и скверы, ремонтируют тротуары. Также в районе начались масштабные строительные и ремонтные работы. К примеру, гимназия получила 5 миллионов рублей для ввода в эксплуатацию третьего этажа здания.

Кроме того, к следующему отопительному сезону в Невельском районе заработают три блочно-модульные газовые котельные, которые придут на смену угольным.