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Общество

Олег Майоров: Жители Невельского района приняли активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители Невельского района приняли активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в прямом эфире ПАИ-live 2 июля.

По словам Олега Майорова, люди, которые приходили на избирательные участки, были настроены достаточно позитивно, и у всех них присутствовало ощущение безопасности.

Он напомнил, что для граждан были предоставлены различные условия для голосования с соблюдением всех норм и правил. В голосовании принимали участие люди всех возрастов: от молодёжи до граждан пожилого возраста.

Олег Майоров отметил, что в Невельском районе поправки в Конституцию поддержали 10 845 участников голосования, против высказались 2 168 человек. «Каждый нашёл свой мотив, чтобы поддержать поправки», – заключил глава района.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

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