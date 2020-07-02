Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки

17:38, 02 июля 2020, ПАИ

Композицией на склоне реки Псковы активисты и волонтёры Совета по молодёжной политике при Главе города поддержали поправки в Конституцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Огромное слово «ДА» с галочкой в цветах российского триколора выложили активисты.

Таким образом, молодёжь высказывает свою солидарность и поддерживает нормы, которые вступают в силу с момента общероссийского голосования по поправкам в главный документ нашей страны.

Члены молодёжного совета также приняли участие в общественном наблюдении в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам.