Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Композицией на склоне реки Псковы активисты и волонтёры Совета по молодёжной политике при Главе города поддержали поправки в Конституцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Огромное слово «ДА» с галочкой в цветах российского триколора выложили активисты.
Таким образом, молодёжь высказывает свою солидарность и поддерживает нормы, которые вступают в силу с момента общероссийского голосования по поправкам в главный документ нашей страны.
Члены молодёжного совета также приняли участие в общественном наблюдении в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам.