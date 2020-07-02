Обучение в школах с 1 сентября изменится

17:45, 02 июля 2020, ПАИ

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трём разным сценариям в условиях коронавируса, рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов.

По его мнению, в первом случае пожилых людей с хроническими заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей или учащихся школу могут закрыть на карантин.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — отметил Костинов.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале учебного года в соответствии с традиционным графиком — 1 сентября. Также министр подчеркнул, что в школах усилят меры эпидемиологической защиты с учётом ситуации с COVID-19. Соответствующая работа уже ведётся в российских регионах.

