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Общество

Обучение в школах с 1 сентября изменится

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трём разным сценариям в условиях коронавируса, рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов.
По его мнению, в первом случае пожилых людей с хроническими заболеваниями оградят от работы в классах. Во втором — назначат профилактический курс. В случае же заражения кого-то из преподавателей или учащихся школу могут закрыть на карантин.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — отметил Костинов.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале учебного года в соответствии с традиционным графиком — 1 сентября. Также министр подчеркнул, что в школах усилят меры эпидемиологической защиты с учётом ситуации с COVID-19. Соответствующая работа уже ведётся в российских регионах.
 

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