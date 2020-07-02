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Общество

В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

Почти 90% проживающих в Эстонии граждан России проголосовали за поправки в Конституцию. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило посольство России 2 июля.

«Голосование проходило на двух участках в Таллине и Нарве, – отметили в посольстве. – В итоге всего в Эстонии проголосовали 7526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6747 человек (89,65 %), против – 733 (9,74 %), недействительными признаны 46 бюллетеней».

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100 % протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92 % россиян, против – 21,27 %. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97 %.

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