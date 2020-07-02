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Общество

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции

Новые функции появятся в мессенджере WhatsApp. Разработчики анонсировали крупное обновление приложение, пишет РИА Новости.

Дата выхода обновления пока что не сообщается, но отмечается, что новинку пользователи смогут оценить уже в течение нескольких недель.

В частности, пользователи смогут отправлять друг другу анимированные стикеры. Кроме того, упростится функция добавления новых контактов – для этого можно будет просто просканировать QR-код пользователя, и он автоматически появится в списке.

Функция групповых видеозвонков также была улучшена – теперь в них могут участвовать до восьми человек, а изображение каждого из участников можно будет растянуть на весь экран.

Создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию.

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