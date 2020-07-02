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Общество

Приставы выставили на торги квартиру в Великих Луках за 1,5 млн рублей

Судебные приставы выставили на торги арестованную квартиру площадью 43,8 квадратных метров в Великих Луках за 1 млн 521 тысячу рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП Росси по Псковской области.

Шаг аукциона — 16 тысяч рублей, сумма задатка – 76 тысяч рублей. Торги в форме электронного аукциона пройдут 8 июля в 10:00.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях, а также путем направления запроса на электронную почту продавца, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

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