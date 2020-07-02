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Общество

Куриное мясо и сахар подорожали, а яйца подешевели в России

В России куриное мясо и сахар поднялись в цене, а яйца подешевели. Такие данные приводит Росстат за период с 23 по 29 июня, пишет РИА «Новости».

Мясо кур подорожало на 0,6 %, а сахар – на 0,1 %. За неделю также поднялись цены на полукопчёную колбасу (на 0,4 %), мясные консервы, пшеничную муку, шлифованный рис, чёрный чай, поваренную соль, шоколадные конфеты и карамель (на 0,3 %), на 0,2 % подорожали сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, гречневая крупа, а также ржаной хлеб и печенье.

На 0,5 % снизились цены на куриные яйца, на 0,2 % упали в цене мороженая рыба, мясные консервы для детского питания. Баранина и овощные консервы для детского питания подешевели на 0,1 %.

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