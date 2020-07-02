Жители деревни в Дновском районе остались без света на сутки

19:57, 02 июля 2020, ПАИ

Жители деревни Белошкино Дновского района на сутки остались без света. Соответствующая жалоба была размещена местным жителем на сайте губернатора Псковской области.

«В Дновском районе, в деревне Белошкино, происходит частое отключение света, вторые сутки не отвечают в аварийной службе», – отметил в своей жалобе Динназ Мусаев.

Местный житель отметил, что накануне света не было сутки, а ранее света в деревне не было и вовсе больше суток.

«В тот раз также не удалось дозвониться до аварийной службы», – добавил Динназ Мусаев.

Ответственной за решение этой проблемы была назначена председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.