Жители деревни в Дновском районе остались без света на сутки
Жители деревни Белошкино Дновского района на сутки остались без света. Соответствующая жалоба была размещена местным жителем на сайте губернатора Псковской области.
«В Дновском районе, в деревне Белошкино, происходит частое отключение света, вторые сутки не отвечают в аварийной службе», – отметил в своей жалобе Динназ Мусаев.
Местный житель отметил, что накануне света не было сутки, а ранее света в деревне не было и вовсе больше суток.
«В тот раз также не удалось дозвониться до аварийной службы», – добавил Динназ Мусаев.
Ответственной за решение этой проблемы была назначена председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.