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Общество

В России увеличили норматив стоимости 1 квадратного метра жилья почти на 6%

Министерство строительства и ЖКХ России во втором полугодии 2020 года увеличило норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 6 %, пишет ТАСС.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Российской Федерации на второе полугодие 2020 года в размере 48 634 рублей», – говорится в приказе Минстроя.

Средний по России норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2020 года составлял 46 тысяч рублей. Таким образом, показатель вырос на 5,7 %. Во втором полугодии 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в РФ составлял 45 133 рубля.

Отмечается, что этот показатель используют для расчёта размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

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