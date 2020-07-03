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Общество

Треть детских лагерей могут закрыться из-за коронавируса

Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

«Думаю, до трети детских лагерей уйдут с рынка, потому что они не смогут выдержать конкуренции. Им предлагают взять кредит, а они и так берут кредиты. Им нужно было выплачивать проценты», - сказал Джеус.

Он добавил, что некоторые лагеря в Краснодарском крае уже продаются и заявляют о своем перепрофилировании. «Это тревожная ситуация, которая должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне», - добавил Джеус.

По его словам, необходимо принять отдельный ОКВЭД. А в настоящее время никакой поддержки детским оздоровительным учреждениям нет.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, при этом всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. Крупнейшие детские центры, такие как «Орленок», «Смена» и «Артек», планируют принять детей с 1 июля, а «Океан» - с 14 июля. Детские оздоровительные лагеря откроются в Псковской области 15 июля, но работать они будут в режиме обсерваторов.

В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба в четверг Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них смогут только жители региона.

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