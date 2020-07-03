Послабление противовирусных ограничений анонсировал Михаил Ведерников

07:56, 03 июля 2020, ПАИ

Послабление противовирусных ограничений в Псковской области анонсировал губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

По его словам, в регионе сохраняется положительная тенденция относительно заболеваемости COVID-19, поэтому на заседании оперативного штаба, которое состоится сегодня, 3 июля, будут обсуждаться "несколько аккуратных и взвешенных шагов по снятию противовирусных ограничений".

Ранее сообщалось, что число инфицированных в Псковской области увеличилось на 34 человека. Общее число случаев достигло 2969. Выздоровели 45 псковичей. В общей сложности с начала эпидемии в регионе поправились 1110 человек.