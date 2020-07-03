0
11:51
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
11:43
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
11:41
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
11:06
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
10:30
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
09:45
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
08:22
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Еще новости
Общество

Чиновников обяжут соблюдать нормы литературного русского языка

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиями для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ. Также в ведомстве отметили. Что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года.

Также отмечается, что в большинстве фракций Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
03 июля 2020
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
03 июля 2020
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
03 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
03 июля 2020
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
03 июля 2020
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
03 июля 2020
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших
03 июля 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших

Идет загрузка...