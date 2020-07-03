Чиновников обяжут соблюдать нормы литературного русского языка

08:40, 03 июля 2020, ПАИ

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиями для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ. Также в ведомстве отметили. Что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года.

Также отмечается, что в большинстве фракций Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.