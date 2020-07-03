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В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
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Общество

В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ

В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. Всего в регионе выпукные экзамены сдают более 2 тысяч выпукников нынешнего года и прошлых лет. В Пскове, в частности, экзамены сдадут 1200 школьников.

Пункты проведения ЕГЭ в Пскове остаются неизменными: МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», МАОУ «Гуманитарный лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова», МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1».

Количество аудиторий для проведения экзамена было увеличено для того, чтобы избежать скопления людей. В аудиториях будет находиться не более 9 человек.

Расписание ЕГЭ в 2020 году выглядит так:

3 июля — география, литература, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, письменная часть иностранных языков;

22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.

24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

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