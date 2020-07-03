Баранова: Псковской области не хватает продвижения на туристическом рынке

08:32, 03 июля 2020, ПАИ

Псковской области не хватает целенаправленной работы по продвижению на туристическом рынке, заявила в беседе с корреспондентом «Российской газеты» председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Чего нам не хватает, так это целенаправленной работы по продвижению: четкой аналитики, яркой картинки, представления Пскова на внутреннем и международном туристических рынках, - уверена специалист. - Выстояла бы только наша гостинично-ресторанная сеть после нынешнего шока…»

По словам Светланы Барановой, «очень обидно», что лицо России на международном рынке - это Москва, Петербург, Сочи, Казань.

«Тех иностранных туристов, которым хочется чего-то исконно русского, отправляют по Золотому кольцу или в Великий Новгород. Но для того, чтобы прочувствовать страну, нужно съездить в глубинку. И в этом плане города лучше Пскова не найти, - считает Светлана Баранова. - С одной стороны, он пропитан российской историей, с другой - близок к Европе. Псков останавливает, заставляет задуматься, влюбляет в себя безоглядно и навсегда. Знали бы вы, сколько прекрасных людей, побывав однажды на Псковщине, потом переезжают сюда жить, наполняя нашу землю новым смыслом, теплом, добротой. Они выращивают лён, варят варенье, расписывают пряники, пекут хлеб… Каждое такое место - точка притяжения для туристов».