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Общество

Туроператор: Псков недооценён туристами из-за стереотипов

Изборско-Мальская долина. Фото Дмитрия Мержанова

Псков недооценён из-за стереотипов, в рамках которых город преподносится исключительно как средоточие церквей и монастырей. Об этом в интервью «Российской газете» заявила директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева.

«Ценителей храмов не так много, как любителей природных красот, а равных нашим, поверьте, нет в стране! Но СМИ не пишут, например, об Изборско-Мальской долине - невероятном памятнике природы, расположенном всего в тридцати километрах от Пскова. Здесь ведь не только Изборская крепость, но и удивительной красоты пейзажи, краснокнижные животные и растения, треки разного уровня сложности, дороги, по которым ходили еще 800-900 лет назад, легенды и сказания… А Талабские острова! Они считаются местом паломничества, но там есть и песчаная дюна, и принесенные ледником валуны, и реликтовая сосновая роща… Ничего не изменится, пока мы не сломаем стереотипы, которые выстраивались десятилетиями. Псковщина - это не только церкви и Пушкин, это еще и природа, воздух, свобода», - подчеркнула Александра Лебедева.

Она также добавила, что с транспортной доступностью Псковской области проблем нет: «Сейчас закончатся ограничения - и пожалуйста, Псковщина ждет вас, места здесь хватит всем!»

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