За хранение наркотиков и кражу осудили жителя Невельского района

09:06, 03 июля 2020, ПАИ

Жителя Невельского района осудили за хранение наркотиков и кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

35-летний местный житель в сентябре 2019 года обнаружил в поле недалеко от деревни Иваново Невельского района два дикорастущих куста растения конопли. Листья он оборвал и принёс домой, где изготовил наркотик общей массой 116 граммов.

Наркотик мужчина хранил в бане, расположенной за домом. В мае ткущего года во время обыска наркотики были найдены. Кроме того, мужчина в марте текущего года проник в дом в деревне Иваново, откуда похитил имущество на сумму 26 650 рублей.

Суд назначил наказание в виде трёх лет и восьми месяцев лишения свободы.