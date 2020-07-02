В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона

11:20, 03 июля 2020, ПАИ

Агентство инвестиционного развития Псковской области запустило новую версию Инвестиционного портала Псковской области: www.invest.pskov.ru.

На главной странице сайта представлены ключевые разделы, где потенциальный инвестор может получить самую важную и необходимую информацию об инвестиционных возможностях Псковской области, об инвестиционных проектах, мерах поддержки и приоритетных отраслях экономики региона.

«В процессе разработки и информационного наполнения Инвестиционного портала команда Агентства ставила перед собой главную задачу – создать качественный, информативный и максимально удобный интернет-ресурс для потенциального инвестора и любого другого пользователя, кто хочет обратить внимание на наш регион или просто решил совершить ознакомительный визит на страницу Инвестиционного портала Псковской области, - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко. - Надеемся, что Инвестиционный портал будет отличным помощником для инициаторов будущих инвестиционных проектов».

Один из самых важных разделов портала посвящен мерам поддержки, которые сегодня действуют в Псковской области. Главным достоинством и удобством этого раздела является разделение мер поддержки по различным направлениям экономики, где к каждой сфере приложен справочник-гид для более комфортного восприятия информации.

Среди ключевых мер поддержки потенциальным инвесторам предлагается к вниманию раздел о Региональном Фонде развития промышленности (РФРП). РФРП предлагает инициаторам инвестиционных проектов в сфере промышленности получить льготное финансирование от 1 до 5% по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». РФРП со своей стороны окажет всестороннее содействие в консультировании и помощи в оформлении заявки на получение льготного финансирования. Средства на предоставление льготы идут из федерального и регионального бюджетов.

На страницах портала потенциальный инвестор или другой пользователь может получить подробную информацию об институтах поддержки, существующих на территории региона, и получить необходимую финансовую или нефинансовую помощь для планируемого или уже существующего бизнеса.

Также вниманию пользователей портала представляется раздел с перечнем инвестиционных проектов в различных стадиях реализации, находящихся на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Инвестиционный портал подробно рассказывает о преимуществах передовых инвестиционных площадок региона: ОЭЗ ППТ «Моглино», территория Моногорода ГП «Печоры», индустриальный парк «Технополис», а также технопарки «Электрополис» и «Агрополис», которые располагаются в промышленном центре Псковской области в г. Великие Луки.

Пользователям портала доступна функция оперативной обратной связи с Агентством инвестиционного развития Псковской области по любым интересующим вопросам в режиме «единого окна». Все обращения обрабатывают сотрудники Агентства в максимально короткие сроки и оказывают необходимое содействие в подборе подходящей меры поддержки для реализации инвестиционного проекта, в подборе инвестиционной площадки и в оформлении требующейся документации.

Добро пожаловать на Инвестиционный портал Псковской области www.invest.pskov.ru!