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Общество

Четыре мины обезврежены в Невельском районе

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, вблизи деревни Туричино Невельского района группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила четыре миномётные мины калибра 82 миллиметра.

Ранее в Псковской области были обезврежены четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны: две гранаты Ф-1, артиллерийский снаряд и мина.

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