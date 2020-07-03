Четыре мины обезврежены в Невельском районе

09:58, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, вблизи деревни Туричино Невельского района группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила четыре миномётные мины калибра 82 миллиметра.

Ранее в Псковской области были обезврежены четыре взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны: две гранаты Ф-1, артиллерийский снаряд и мина.