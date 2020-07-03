Два мусорных контейнера горели в Пскове

10:06, 03 июля 2020, ПАИ

В Пскове за последние сутки горели два пластиковых контейнера с мусором, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 2 июля в 18:59 на улице Коммунальной возле дома № 75а сгорел мусор в пластиковом контейнере на площади три квадратных метра. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один случай произошёл в 19:20 на улице Красноармейской, 29. Здесь также из-за аналогичной причины сгорел мусор в пластиковом контейнере на площади два квадратных метра.

Кроме того, 2 июля в 9:15 произошёл пожар в деревне Знаменка Псковского района. В бане площадью 40 квадратных метров сгорела кровля, баня выгорела изнутри. Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Сотрудники МЧС спасли от огня гараж.