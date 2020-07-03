Капремонт подвала проводится в доме № 83а на улице 25-го Октября в Усвятах

10:24, 03 июля 2020, ПАИ

Капитальный ремонт подвального помещения проводится в многоквартирном доме № 83а на улице 25-го Октября в Усвятах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты подрядной организации ООО «БалтСтройПроект» в настоящее время выполнили работы по очистке подвального помещения. По согласованию с собственниками строители осуществили демонтаж деревянных построек внутри подвала. Ведутся подготовительные работы к бетонированию основания подвального помещения с последующей гидроизоляцией. Также строители проводят работы по обустройству приямков.

Работы планируется завершить 30 июля 2020 года.

В региональном комитете отметили, что собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 93,68 %. Органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов, подчеркнули в профильном комитете.