Вокруг кампуса ПсковГУ установят прозрачный полутораметровый забор
По периметру нового кампуса ПсковГУ установят полутораметровый забор с бетонным основанием, передает корреспондент Псковского агентства информации с визита губернатора Псковской области на объект 3 июля.
Забор высотой полтора метра будет сделан из прозрачного материала.
Подрядчик заверил, что к 1 сентября завершится внутреннее и внешнее благоустройство на объекте. В этот же день состоится выезд приемочной комиссии в кампус. Далее предстоит ввести здание кампуса в эксплуатацию по документам. «Всё идёт по графику. Сложности есть, но мы справляемся», - доложил подрядчик.
Михаил Ведерников отметил, что после завершения работ новый кампус ПсковГУ оценит министр и, возможно, на дальнейшее оснащение поступят средства из федерального бюджета.
У здания кампуса также высадят деревья.