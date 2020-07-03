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Общество

Вокруг кампуса ПсковГУ установят прозрачный полутораметровый забор

По периметру нового кампуса ПсковГУ установят полутораметровый забор с бетонным основанием, передает корреспондент Псковского агентства информации с визита губернатора Псковской области на объект 3 июля.

Забор высотой полтора метра будет сделан из прозрачного материала.

Подрядчик заверил, что к 1 сентября завершится внутреннее и внешнее благоустройство на объекте. В этот же день состоится выезд приемочной комиссии в кампус. Далее предстоит ввести здание кампуса в эксплуатацию по документам. «Всё идёт по графику. Сложности есть, но мы справляемся», - доложил подрядчик.

Михаил Ведерников отметил, что после завершения работ новый кампус ПсковГУ оценит министр и, возможно, на дальнейшее оснащение поступят средства из федерального бюджета.

У здания кампуса также высадят деревья.

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