Вокруг кампуса ПсковГУ установят прозрачный полутораметровый забор

10:41, 03 июля 2020, ПАИ

По периметру нового кампуса ПсковГУ установят полутораметровый забор с бетонным основанием, передает корреспондент Псковского агентства информации с визита губернатора Псковской области на объект 3 июля.

Забор высотой полтора метра будет сделан из прозрачного материала.

Подрядчик заверил, что к 1 сентября завершится внутреннее и внешнее благоустройство на объекте. В этот же день состоится выезд приемочной комиссии в кампус. Далее предстоит ввести здание кампуса в эксплуатацию по документам. «Всё идёт по графику. Сложности есть, но мы справляемся», - доложил подрядчик.

Михаил Ведерников отметил, что после завершения работ новый кампус ПсковГУ оценит министр и, возможно, на дальнейшее оснащение поступят средства из федерального бюджета.

У здания кампуса также высадят деревья.