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Общество

100 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Великих Лук после установки фильтров для воды

В Великих Луках неизвестные лица под видом представителей сервисной службы похитили у 87-летней горожанки 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 1 июля в период с 10:00 до 12:00 в Великих Луках в квартиру дома на улице Лизы Чайкиной, где проживает пенсионерка, зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из сервисных служб Санкт-Петербурга и предложили женщине по сходной цене установить в жилище два фильтра на воду.

Представившиеся сотрудниками сервисной службы женщины уговорили пенсионерку установить фильтры. Они составили с женщиной договор, после чего пенсионерка заплатила 37 тысяч рублей за приборы и их установку. Затем в квартиру пришли двое мужчин, которые установили фильтры.

После ухода работников пенсионерка обнаружила, что у неё из комода исчезли 100 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам пенсионерки, обе незнакомки на вид лет тридцати, среднего роста, волосы светлые до плеч, одеты в темную одежду. Мужчинам тоже лет тридцать, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы русые. Особых примет нет.

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией об этих лицах или пострадал в результате их действий, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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