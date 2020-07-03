В Псковской области может измениться порядок вступления в силу региональных законов

11:17, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области предлагают изменить порядок вступления в силу региональных законов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов, губернатор внес в региональный парламент законопроект, разработанный комитетом по природным ресурсам и экологии. В Псковской области предлагается внести изменения в законы «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и «О порядке опубликования и вступления в силу Устава и Законов области, иных нормативных правовых актов области».

Например, при принятии законодательного акта, регулирующего налоговые правоотношения, необходимо соблюдать специальные правила вступления в силу актов законодательства о налогах, установленные Налоговым кодексом РФ.

Схожая ситуация возникает в сфере регулирования добычи водных биоресурсов: приказом областного комитета по природным ресурсам и экологии ежегодно распределяются квоты добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на малых озёрах Псковской области, который вступает в силу только с 1 января следующего года.

Разработчики законопроекта предлагают ввести в областное законодательство норму, которая уточняет, что устав, законы области и иные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования, если законодательно не предусмотрен более поздний срок их вступления в силу.

Предложение о включении проекта закона «О внесении изменений в статьи 27.1 и 35 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и статью 4 Закона Псковской области «О порядке опубликования и вступления в силу Устава и законов области, иных нормативных правовых актов области» в повестку сессии регионального парламента рассмотрит Совет Собрания.