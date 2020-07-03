0
11:51
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
11:43
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
11:41
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
11:06
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
10:30
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
09:45
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
08:22
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Еще новости
Общество

В Псковской области может измениться порядок вступления в силу региональных законов

В Псковской области предлагают изменить порядок вступления в силу региональных законов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов, губернатор внес в региональный парламент законопроект, разработанный комитетом по природным ресурсам и экологии. В Псковской области предлагается внести изменения в законы «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и «О порядке опубликования и вступления в силу Устава и Законов области, иных нормативных правовых актов области».

Например, при принятии законодательного акта, регулирующего налоговые правоотношения, необходимо соблюдать специальные правила вступления в силу актов законодательства о налогах, установленные Налоговым кодексом РФ.

Схожая ситуация возникает в сфере регулирования добычи водных биоресурсов: приказом областного комитета по природным ресурсам и экологии ежегодно распределяются квоты добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на малых озёрах Псковской области, который вступает в силу только с 1 января следующего года.

Разработчики законопроекта предлагают ввести в областное законодательство норму, которая уточняет, что устав, законы области и иные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования, если законодательно не предусмотрен более поздний срок их вступления в силу.

Предложение о включении проекта закона «О внесении изменений в статьи 27.1 и 35 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и статью 4 Закона Псковской области «О порядке опубликования и вступления  в силу Устава и законов области, иных нормативных правовых актов области» в повестку сессии регионального парламента рассмотрит Совет Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
03 июля 2020
Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
03 июля 2020
Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
03 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
03 июля 2020
Сосны высадят у кампуса ПсковГУ до 23 июля
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
03 июля 2020
Александр Котов: В век больших скоростей растёт значимость грамотной организации дорожного движения
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
03 июля 2020
В Псковской области выпускники приступили к сдаче ЕГЭ
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших
03 июля 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области снова превысило число заболевших

Идет загрузка...