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Общество

Из Латвии в Россию через Псковскую область ввезли 13 лошадей

13 лошадей ввезли из Латвии в Россию через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, расположенном на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в Псковской области, должностными лицами Управления Россельхознадзора проведён ветеринарный контроль при перемещении трёх спортивных и шести племенных лошадей.

Животные перевозились в автотранспортном средстве из Латвии с целью содержания и разведения в Москве.

В Германию из Российской Федерации отправились одна лошадь для участия в соревнованиях и три племенных лошади - для содержания и разведения.

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