Из Латвии в Россию через Псковскую область ввезли 13 лошадей

11:26, 03 июля 2020, ПАИ

13 лошадей ввезли из Латвии в Россию через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки, расположенном на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в Псковской области, должностными лицами Управления Россельхознадзора проведён ветеринарный контроль при перемещении трёх спортивных и шести племенных лошадей.

Животные перевозились в автотранспортном средстве из Латвии с целью содержания и разведения в Москве.

В Германию из Российской Федерации отправились одна лошадь для участия в соревнованиях и три племенных лошади - для содержания и разведения.