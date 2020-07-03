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Общество

Старый Изборск зарастает борщевиком - жители жалуются губернатору

Фото ПАИ

Жители Старого Изборска жалуются на стремительное распространение борщевика. Соответствующая жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области 3 июля.

«Стремительное распространение этого растения происходит в непосредственной близи не только к жилым строениям и участкам ИЖС, на которых произрастают различные культурные растения, а также проводят свой досуг пожилые люди и малолетние дети, но и к одной из основных достопримечательностей нашего сельского поселения – стоянке для автотранспорта и общественного туалета, аутентичность архитектуры которого приводит в восторг всех посетителей без исключения», – написала заявительница.

Местная жительница отметила, что участок земли, окружённый улицей Юбилейной, и принадлежащий, по мнению компании «ОБС», музею, является не только источником распространения борщевика, но и пожаров, поскольку периодически на нём возникают очаги возгорания.

«Пишу вам от отчаяния, глядя на обильно цветущий борщевик за моим забором, поскольку в следующем годы такие заросли будут у нас», – добавила она.

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