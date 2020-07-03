0
11:39
Нарколабораторию по производству кокаина обнаружили в Псковской области
11:06
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
09:19
Пьяная женщина на Toyota сбила пешехода в Пскове
21:21
Водителя скутера сбили на улице Коммунальной в Пскове
16:39
Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
13:05
ВИДЕО: В Пскове пьяный водитель врезался в столб
13:03
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Серёдкинской волости
Еще новости
Происшествия

Нарколабораторию по производству кокаина обнаружили в Псковской области

В Псковской области пресечена деятельность крупной подпольной нарколаборатории по синтезу кокаина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Был задержан 60-летний мужчина и его 37-летний сын, которые оборудовали нарколабораторию на территории региона. При проведении обыска были найдены два предмета, похожих на огнестрельное оружие, а также боеприпасы и специализированное лабораторное оборудование, в том числе были обнаружены взрывоопасные и легковоспламеняющиеся ядовитые вещества.

Также в ходе обыска обнаружили и изъяли кокаин. Возможности лаборатории в случае выхода ее на полную мощность позволили бы синтезировать более 20 килограммов наркотика в неделю.

«Следственным отделом МО МВД России «Струго-Красненский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Нарколабораторию по производству кокаина обнаружили в Псковской области
03 июля 2020
Нарколабораторию по производству кокаина обнаружили в Псковской области
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
03 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
Пьяная женщина на Toyota сбила пешехода в Пскове
03 июля 2020
Пьяная женщина на Toyota сбила пешехода в Пскове
Водителя скутера сбили на улице Коммунальной в Пскове
02 июля 2020
Водителя скутера сбили на улице Коммунальной в Пскове
Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
02 июля 2020
Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
ВИДЕО: В Пскове пьяный водитель врезался в столб
02 июля 2020
ВИДЕО: В Пскове пьяный водитель врезался в столб
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Серёдкинской волости
02 июля 2020
Пожарные ликвидировали возгорание бани в Серёдкинской волости
Ветер повалил деревья в центре Великих Лук
02 июля 2020
Ветер повалил деревья в центре Великих Лук

Идет загрузка...