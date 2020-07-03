Нарколабораторию по производству кокаина обнаружили в Псковской области

11:39, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области пресечена деятельность крупной подпольной нарколаборатории по синтезу кокаина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Был задержан 60-летний мужчина и его 37-летний сын, которые оборудовали нарколабораторию на территории региона. При проведении обыска были найдены два предмета, похожих на огнестрельное оружие, а также боеприпасы и специализированное лабораторное оборудование, в том числе были обнаружены взрывоопасные и легковоспламеняющиеся ядовитые вещества.

Также в ходе обыска обнаружили и изъяли кокаин. Возможности лаборатории в случае выхода ее на полную мощность позволили бы синтезировать более 20 килограммов наркотика в неделю.

«Следственным отделом МО МВД России «Струго-Красненский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.