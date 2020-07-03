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Общество

Прокурора Псковской области Ивана Грибова представят региону 7 июля

В Псковской области 7 июля представят нового прокурора региона Ивана Грибова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

В мероприятии примут участие губернатор Псковской области, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, председатель Псковского областного Собрания депутатов, главный федеральный инспектор по Псковской области, руководители правоохранительных и судебных органов региона, сотрудники органов прокуратуры.

Государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов назначен на должность прокурора Псковской области указом президента Российской Федерации от 30 июня 2020 года. Кандидатуру Ивана Грибова согласовали депутаты Псковского областного Собрания.

Иван Грибов родился в 1975 году в Республике Марий-Эл. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права, далее работал в органах прокуратуры Пензенской области на должностях следователя, старшего следователя, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года стал первым заместителем прокурора Удмуртской Республики.

Иван Грибов награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Представление состоится в 10:00 в актовом зале прокуратуры Псковской области.

 

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