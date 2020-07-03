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Общество

Почти в 1,5 раза снизилось число пациентов с наркозависимостью в России к 2019 году

Количество пациентов в России с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года к 2019 году в 1,48 раз или на 32,7%. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в данных Минздрава РФ, опубликованных в статистическом сборнике министерства за прошлый год.

Так, в 2010 году было зарегистрировано 350 936 случаев с синдромом зависимости от наркотических веществ, а в 2019 году – 236 214. Количество случаев синдрома зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения в 2010 году составляло 246,5, в 2019 – 160,9.

Кроме того, количество психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом алкозависимости, с 2000 года снизилось в два раза, с 2 355 287 в 2000 году до 1 281 811 в 2019 году. Из расчета на 100 тыс. населения в 2000 году в России заболеваемость составляла 1 629,9 случаев, а в 2019 – 873,3. Также более чем в два раза сократилось и количество пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В 2010 году этот показатель составлял 100 622 или 70,7 случаев на 100 тыс. населения, а в 2019 – 45 245 или 30,8 случаев.

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