Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

11:51, 03 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с 84-й годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Пройдя большой путь становления, сегодня служба ГИБДД России выполняет важные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, которые имеют принципиальное значение для социально-экономического развития Псковской области и всей страны», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что из года в год в регионе улучшается состояние дорожного фонда и, следовательно, растёт интенсивность и скорость дорожного движения, увеличивается количество автомобилей. «Несмотря на это, вам удаётся контролировать ситуацию и добиваться сокращения числа происшествий на дорогах. Этот результат вашей работы заслуживает благодарности и уважения», – сказал он.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что сотрудники ГИБДД и впредь будут делать всё возможное, чтобы жители и гости Псковской области чувствовали себя в безопасности на дорогах.

«В этот праздничный день выражаю руководству, сотрудникам, ветеранам Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области искреннюю благодарность за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем нелёгком труде!» – добавил губернатор.