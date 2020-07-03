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Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с 84-й годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Пройдя большой путь становления, сегодня служба ГИБДД России выполняет важные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, которые имеют принципиальное значение для социально-экономического развития Псковской области и всей страны», – подчеркнул губернатор.  

Михаил Ведерников отметил, что из года в год в регионе улучшается состояние дорожного фонда и, следовательно, растёт интенсивность и скорость дорожного движения, увеличивается количество автомобилей. «Несмотря на это, вам удаётся контролировать ситуацию и добиваться сокращения числа происшествий на дорогах. Этот результат вашей работы заслуживает благодарности и уважения», – сказал он.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что сотрудники ГИБДД и впредь будут делать всё возможное, чтобы жители и гости Псковской области чувствовали себя в безопасности на дорогах.

«В этот праздничный день выражаю руководству, сотрудникам, ветеранам Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области искреннюю благодарность за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем нелёгком труде!» – добавил губернатор.

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