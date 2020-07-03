В Псковской области желающие открыть допместа в частных детсадах смогут рассчитывать на федеральную и региональную субсидии

11:54, 03 июля 2020, ПАИ

В рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет» национального проекта «Демография», есть возможность получить субсидию на создание новых мест в частных дошкольных образовательных организациях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В этом году в Псковской области уже имеется опыт сотрудничества с индивидуальными предпринимателями по предоставлению таких средств, с сентября планируется открытие дополнительных мест для детей до трёх лет.

Размер федеральной субсидии составляет более 123 тысяч рублей на создание одного дополнительного места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Перечень средств обучения и воспитания, на которые предоставляются субсидии, утвержден приказом Министерства просвещения России от 20 декабря 2019 года № 704.

Главными условиями получения субсидии являются:

обязательство принимать в данное учреждение детей из государственной информационной системы «Электронная очередь в дошкольные образовательные организации».

установление учредителями частных дошкольных организаций размера родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.

получение лицензии на образовательную деятельность.

Субсидия предусмотрена на приобретение нового, качественного оборудования.

В рамках предоставленной субсидии возможно открытие семейной группы в детском саду. Создать семейную группу может любой из родителей в многодетной семье. Основным условием является наличие трёх дошкольников в семье.

Кроме федеральной субсидии на открытие дополнительных мест для частных детских садов, имеющих лицензию, предусмотрены субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение методических пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Желающие создать дополнительные места в частных дошкольных образовательных организациях по всем возникающим вопросам о получении денежных средств могут проконсультироваться в комитете по образованию Псковской области по телефону 8(811)229-99-55 доб. 136.