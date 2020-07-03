В Псковской области определили победителей регионального конкурса на звание лучшего учителя

13:14, 03 июля 2020, ПАИ

Определены победители регионального конкурса на звание лучшего учителя Псковской области. Все 17 педагогов, заявленных для участия в конкурсе, были отмечены за высокие достижения в области педагогической деятельности, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В первую четверку лучших педагогов вошли: учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов, учитель истории и обществознания средней школы № 2 города Пскова Елена Синева, учитель английского языка Дедовичской школы № 2 Ирина Егорова и учитель биологии и экологии средней школы № 13 города Великие Луки Татьяна Бовдуй. Они получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей.

Ещё шесть педагогов получат региональную премию в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, 7 учителям региона будет выплачена дополнительная региональная премия — 25 тысяч рублей.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что конкурс проходил в уникальных условиях, что связано с дистанционным обучением.

Председатель общественной экспертной комиссии конкурса, председатель Президиума обкома профсоюза работников образования и науки Псковской области Наталья Горбачева обозначила, что, несмотря на нестандартный формат проведения мероприятия и работы комиссии, требования к ним остались четкими.

Наибольшее количество заявок на участие поступило от педагогов города Пскова. Своих претендентов представили также Порховский, Дедовичский, Бежаницкий, Палкинский, Плюсский, Опочецкий, Островский районы и Великие Луки. Более 75 % учителей — из городских школ, остальная часть — сельские. Пять педагогов принимали участие в конкурсе уже во второй раз.

Конкурс на звание лучшего учителя Псковской области проводится с 2006 года и является одним из направлений национального проекта «Образование». За это время в нем приняли участие 760 педагогов, 222 из них стали абсолютными победителями. На премии лучшим учителям за это время из федерального бюджета было выделено свыше 26 млн рублей. Кроме того, с 2010 года на премии учителей было потрачено более 14 млн рублей из средств областного бюджета.