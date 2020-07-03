Более 30 тысяч рублей взыскало Росрыболовство с псковских браконьеров за прошлую неделю

13:46, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за прошлую неделю сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства взыскали с нарушителей 30,5 тысяч рублей штрафов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Всего за неделю было выявлено 12 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму девять тысяч рублей, у нарушителей изъято три незаконных орудия лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 168 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 358 800 рублей.