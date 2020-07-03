Динамика распространения коронавируса продолжает снижаться – Ведерников

14:07, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области продолжает снижаться динамика распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Динамика распространения продолжает снижаться», - заметил губернатор, добавив, что из 1 438 коек для лечения коронавирусных пациентов 741 остаются свободными.

С 4 июля в регионе начнётся перевод части коек в штатный режим.

«В начале недели удалось решить проблемы с накопленными тестами на коронавирус», - добавил Ведерников.