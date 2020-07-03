Общепит, аттракционы и бассейны в Псковской области пока будут закрыты
О полноценном возобновлении работы общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев говорить рано. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Считаю целесообразным обсудить несколько корректировок, которые касаются ранее принятых решений», - добавил Михаил Ведерников, добавив, что эпидемия ещё не позади.
По словам губернатора, в США губернаторы, которые ослабили ограничительные меры, вынуждены возвращаться к ранее принятым мерам.
«Не хотелось бы, чтобы в Псковской области пошли по такому сценарию», - отметил глава региона.