Общепит, аттракционы и бассейны в Псковской области пока будут закрыты

14:14, 03 июля 2020, ПАИ

О полноценном возобновлении работы общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев говорить рано. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Считаю целесообразным обсудить несколько корректировок, которые касаются ранее принятых решений», - добавил Михаил Ведерников, добавив, что эпидемия ещё не позади.

По словам губернатора, в США губернаторы, которые ослабили ограничительные меры, вынуждены возвращаться к ранее принятым мерам.

«Не хотелось бы, чтобы в Псковской области пошли по такому сценарию», - отметил глава региона.