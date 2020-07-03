С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря

14:23, 03 июля 2020, ПАИ

Детские оздоровительные лагеря откроются в Псковской области с 15 июля. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Оздоровительную кампанию можно начать с 15 июля», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что разработан алгоритм, по которому могут открыться детские санатории и лагеря.

Губернатор отметил, что на организацию работы, продажу путёвок и подготовку медицинских справок нужно время.

«Нет необходимости требовать тесты у жителей региона, - добавил Михаил Ведерников. – А у тех, кто приезжает из других регионов, целесообразно, чтобы была справка, сделанная не более чем 72 часа назад».