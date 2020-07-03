23 человека заболели коронавирусом на одном из псковских предприятий

14:21, 03 июля 2020, ПАИ

В конце прошлой недели в Псковской области был выявлен новый очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На предприятии «Йура Корпорейшн РУС» коронавирусом заболели 23 человека. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что благодаря принятым мерам удалось избежать взрывного роста заболевших на предприятии.

По его словам, с 20 июля предприятие планово приостановит работу в связи с переездом на новые производственные площади. О карантинном закрытии предприятия пока речи не идет, уточнил Михаил Ведерников.