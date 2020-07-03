144 случая завоза коронавируса установлено в Псковской области

14:27, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области установлено 144 случая завоза коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 144 случаях установлен завоз инфекции из-за пределов области, в основном из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов», - отметил Нестерук.

В 1834 случаях заражение произошло при контакте с ранее заболевшими, в том числе в 369 случаях в медицинских учреждениях, в 1056 - в быту и семье, в 356 случаях на производстве и в офисах. В 898 случаях эпидемиологического прослеживания не установлено.