В Псковской области под наблюдением из-за коронавируса находятся 1 732 человека

14:35, 03 июля 2020, ПАИ

1 732 человека в Псковской области находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Всего под медицинским наблюдением с нарастающим итогом находилось 17 114 человек», - отметил Александр Нестерук, добавив, что сейчас под наблюдением остаются 1 732 человека, из которых 1 036 имели контакт с заражёнными, а 696 – приехали в Псковскую область из-за рубежа.

В связи с истечением сроков было снято с медицинского наблюдения 15 442 человека.