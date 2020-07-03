0
14:31
Три процента псковичей имеют иммунитет к COVID-19
14:31
Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области
14:23
С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря
14:11
Псковский губернатор объяснил внезапный рост смертности от коронавируса в регионе
14:03
2 тысячи пассажиров принял псковский аэропорт за 10 дней
14:01
Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом
13:39
Многодетный отец: Семьи не будут бояться приобрести более вместительный транспорт
Еще новости
Общество

Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах

В Усвятах и на Гороховом озере наполнение обсерваторов составляет 50%. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наполнение обсерваторов на Гороховом озере и в Усвятах составляет 50%», - подчеркнула Гаращенко.

Количество коек на этой неделе в Псковской области было сокращено до 1 240. В Псковской городской больнице находится 210 пациентов с коронавирусом, 189 – с коронавирусной пневмонией, один пациент на аппарате ИВЛ, 137 – с внебольничной пневмонией, 135 – на кислородной поддержке.

В Великолукской межрайонной больнице - 123 человека на 140 койках, 46 пациентов с коронавирусом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах В Псковской области 539 пациентов с коронавирусом лечатся на дому В Псковской области под наблюдением из-за коронавируса находятся 1 732 человека Три процента псковичей имеют иммунитет к COVID-19 Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области 144 случая завоза коронавируса установлено в Псковской области 23 человека заболели коронавирусом на одном из псковских предприятий Общепит, аттракционы и бассейны в Псковской области пока будут закрыты Псковский губернатор объяснил внезапный рост смертности от коронавируса в регионе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Три процента псковичей имеют иммунитет к COVID-19
03 июля 2020
Три процента псковичей имеют иммунитет к COVID-19
Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области
03 июля 2020
Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области
С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря
03 июля 2020
С 15 июля в Псковской области откроются детские оздоровительные лагеря
Псковский губернатор объяснил внезапный рост смертности от коронавируса в регионе
03 июля 2020
Псковский губернатор объяснил внезапный рост смертности от коронавируса в регионе
2 тысячи пассажиров принял псковский аэропорт за 10 дней
03 июля 2020
2 тысячи пассажиров принял псковский аэропорт за 10 дней
Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом
03 июля 2020
Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом
Многодетный отец: Семьи не будут бояться приобрести более вместительный транспорт
03 июля 2020
Многодетный отец: Семьи не будут бояться приобрести более вместительный транспорт
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом ПАИ покажет в прямом эфире
03 июля 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом ПАИ покажет в прямом эфире

Идет загрузка...