Наполовину заполнены обсерваторы на Гороховом озере и в Усвятах

14:42, 03 июля 2020, ПАИ

В Усвятах и на Гороховом озере наполнение обсерваторов составляет 50%. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наполнение обсерваторов на Гороховом озере и в Усвятах составляет 50%», - подчеркнула Гаращенко.

Количество коек на этой неделе в Псковской области было сокращено до 1 240. В Псковской городской больнице находится 210 пациентов с коронавирусом, 189 – с коронавирусной пневмонией, один пациент на аппарате ИВЛ, 137 – с внебольничной пневмонией, 135 – на кислородной поддержке.

В Великолукской межрайонной больнице - 123 человека на 140 койках, 46 пациентов с коронавирусом.