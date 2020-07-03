Чаще всего коронавирусом в Псковской области заражаются люди от 18 до 46 лет

14:45, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области самый большой процент заболевших среди людей от 18 до 46 лет. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Самый большой процент заболевших – 44% – среди пациентов от 18 до 46 лет», - отметила Марина Гаращенко.

Гаращенко также добавила, что в регионе свободно 69% коечного фонда.