Михаил Ведерников: Сотрудники лабораторий совершают подвиг

14:44, 03 июля 2020, ПАИ

У сотрудников псковских лабораторий, в которых проводят исследования на коронавирус, был всего один выходной за время пандемии. «Сотрудники лабораторий совершают подвиг не меньше, чем врачи», - заявил на заседании оперативного штаба 3 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что работникам лабораторий необходимо предоставить отдых, «иначе люди просто перегорят». Тем не менее, это будет возможно, если в области снизится поток тестов.

Всего лабораториями региона проведено 7,5 тысяч тестов на 100 тысяч населения. Такие данные привел главный санитарный врач региона Александр Нестерук. За время пандемии в Псковской области провели 46 779 тестов на коронавирус.