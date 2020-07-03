До тысячи тестов на коронавирус будут проводить в Псковской области за сутки

15:01, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки будут проводить до 1 тысячи исследований на коронавирус. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Николай Калинин во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С медработниками достигнуто понимание всех процессов. Мы вышли в режим не авральной, а планомерной работы в очагах», - отметил Николай Калинин, добавив, что берётся 160 проб в сутки, работа идёт на трёх амплификаторах.

Также Николай Калинин отметил, что с тестами помогли Москва и Санкт-Петербург – туда было направлено более 100 проб.

«Более 800 исследований в сутки проводится с учётом помощи Москвы и Санкт-Петербурга», - добавил спикер, отметив, что на 100 тысяч населения проводится более 100 исследований.

«Роспотребнадзор выделил планшетный амплификатор, надеемся, что в ближайшие дни запустим, это позволит делать более 500 тестов в сутки. На следующей неделе будет поставлено ещё два амплификатора. Суммарно тогда сможем делать своими силами до 1 000 тестов в сутки», - отметил Калинин.