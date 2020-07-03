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Общество

19% выпускников ПсковГУ уехали работать в другой регион

Трудоустраиваться в другой регион уехали 19% выпускников ПсковГУ. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 2020 году в ПсковГУ выпустились 1 118 человек, из них 240 – выпускники колледжа», - рассказала Наталья Ильина.

25% выпускников продолжают обучение, 17%, или 190 человек, – уходят в армию, 42% - уже трудоустроены. 1% обучающихся в отпуске по уходу за ребёнком, а 14% - не определились с трудоустройством.

«Вне региона трудоустраивается 19% выпускников», - отметила Наталья Ильина, добавив, что в прошлом году этот показатель составлял 25%.

Михаил Ведерников отметил, что динамика неплохая, но 19% все равно высокий показатель.

«Вместе нужно подумать, чтобы максимальное количество выпускников оставалось работать в Псковской области», - добавил Ведерников.

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