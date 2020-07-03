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Общество

Елена Полонская: Важно сохранить исторический облик Пскова

Фото Дарьи Хватковой

«Очень важно сохранить архитектурный облик города, который заложили наши предки», – сообщила глава Пскова Елена Полонская на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом глава Пскова подчеркнула важность создания комфортных условий для псковичей.

Елена Полонская напомнила, что главная задача градостроительного совета – создание гармоничной среды, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, а также достижение «архитектурной выразительности».

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