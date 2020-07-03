Елена Полонская: Важно сохранить исторический облик Пскова
«Очень важно сохранить архитектурный облик города, который заложили наши предки», – сообщила глава Пскова Елена Полонская на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
При этом глава Пскова подчеркнула важность создания комфортных условий для псковичей.
Елена Полонская напомнила, что главная задача градостроительного совета – создание гармоничной среды, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, а также достижение «архитектурной выразительности».