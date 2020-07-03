Как обустроить центр города, решают на градсовете в Пскове
В Пскове решают, как обустроить центр города, на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь отметила, что администрация реализует один из проектов приграничного сотрудничества.
«В рамках программы с партнёрами из Резекне должны подготовить проект для двух неиспользуемых территорий – площадь Ленина, 3 и улица Советская, 1/3», - отметила Кристина Кобызь.
Работа началась в ноябре 2019 года, проводились различного рода семинары.
«Мы обратились к жителям, студентам и специалистам, чтобы решить, какие территории можно взять», - добавила Кобызь.
Две территории в центре города были одобрены в рамках программы приграничного сотрудничества. По словам Кобызь, это первая концепция, которая собрала мнения жителей, студентов и специалистов.