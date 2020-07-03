Кинотеатр «Октябрь» в Пскове должен сохранить свой облик – главный архитектор города

15:56, 03 июля 2020, ПАИ

Главный архитектор города Евгений Сачков отметил, что кинотеатр «Октябрь» в Пскове внешне должен остаться таким, какой он есть. Об этом архитектор заявил на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Кинотеатр «Октябрь» должен остаться таким, какой есть, не должно быть никаких изменений», - добавил Сачков.

Также архитектор отметил, что история с площадью Ленина в Пскове длится уже 11 лет и никак не решается.